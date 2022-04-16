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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدفاع الروسية: 23 ألف شخص خسائر بشرية في صفوف القوات الأوكرانية

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الخسائر البشرية في صفوف القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 23 ألف شخص، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 23 ألف شخص، مضيفا أن الوزارة تمتلك بيانات عن الخسائر الحقيقية للجيش الأوكراني والحرس الوطني والمرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا، والتي يخشى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إبلاغ الشعب الأوكراني بها.

وأضاف "تبلغ الخسائر التي لا يمكن تعويضها حتى الآن /في الجانب الأوكراني/ 23367 شخصا".

وأوضح كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية طهرت بالكامل المنطقة الحضرية في ماريوبول من تشكيلات "آزوف" المسلحة الأوكرانية [الإرهابية المحظورة في روسيا]، مشيرا إلى أن هناك بعض المجموعات المسلحة الأوكرانية محاصرة في الوقت الراهن بالمنطقة المحيطة بمصنع "آزوفستال".

وأردف المتحدث باسم الدفاع الروسية قوله: "بلغ مجموع الخسائر البشرية في صفوف المجموعات الأوكرانية أكثر من 4 آلاف شخص في ماريوبول فقط، ولذلك، فإن تصريحات زيلينسكي لوسائل الإعلام الغربية، بأن الخسائر التي لا يمكن تعويضها في صفوف القوات الأوكرانية خلال العملية [العسكرية الروسية] تتراوح بين 2500 و3000 شخص هي كذبة شائعة بالنسبة له".

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