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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. الكشف عن كيا تيلورايد 2023 بمظهر محدث للطرق الوعرة

تيلورايد موديل 2023
تيلورايد موديل 2023

اعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية ، عن سياراتها الجديدة تيلورايد موديل 2023 ، والتى تم الكشف عنها لأول مرة عالمياً في معرض نيويورك للسيارات ، وهى أكبر سيارات كيا الاس يو في متوسطة الحجم .

تيلورايد موديل 2023

حصلت تيلورايد موديل 2023 على فيس ليفت جديد ، و تتسع لثمانية ركاب على تصميم خارجي محدث بشكل بسيط ومزايا تقنية إضافية وإصدارين جديدين، والآن نترككم مع التفاصيل.

تيلورايد موديل 2023

و تحتفظ تيلورايد  بالكثير من تصميمها، لكنها تحصل على مصابيح أمامية رأسية جديدة ليد قياسياً ومصابيح ضباب ومصابيح خلفية محدثة ومصدات معدلة وشبك أمامي جديد وفتحات تهوية خلفية معاد تصميمها وزخارف على الأبواب وعتبات جانبية محدثة .

تيلورايد موديل 2023

أما المقصورة الداخلية للسيارة ، تتميز بأحدث شاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة ، و تقنية Kia Connect، وتتوفر أيضاً نقطة اتصال واي فاي يُمكن أن تصل ما يصل إلى خمسة أجهزة بالإنترنت المستند إلى 4G LTE، بالإضافة إلى مزايا الملاحة والخرائط للنظام الترفيهي مع تحديث عبر الهواء، وميزة التوجيه المتصل للخرائط أيضاً لتوفير معلومات الطريق في الوقت الفعلي.

 

و سيتم استخدام نفس محركات موديل 2022، حيث تستمد السيارة قوتها من محرك V6 GDI سعة 3.8 لتر بقوة 291 حصان و355 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات، وهو الخيار الوحيد في أمريكا، ويتوفر نظام الدفع الكلي اختيارياً في الفئات الأقل.

تيلورايد موديل 2023

كما سيتم بناء كيا تيلورايد 2023 للسوق الأمريكي في منشأة التصنيع التابعة للعلامة التجارية في ولاية جورجيا الأمريكية .

كورية الجنوبية شركة كيا نيويورك سيارات تيلورايد موديل 2023

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