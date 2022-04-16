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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهدI عمرو وهبه يشارك كواليس في بيتنا روبوت

صدى البلد

شارك الفنان عمرو وهبه صورا من كواليس “في بيتنا روبوت” رفقة أبطال العمل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “نورت يا لساليسو انت ودنداراوى🤖❤️ #فى_بيتنا_روبوت”.

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في بيتنا روبوت 14.. خطف يوسف ولذيذ وعلاء بسبب هادي

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فى بيتنا روبوت 13 :خطوبة لذيذ وهدير ويوسف يستعيد الذاكرة

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبوت جديد.

أبطال مسلسل فى بيتنا روبوت ٢

مسلسل فى بيتنا روبوت ٢ بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

عمرو وهبة مسلسل في بيتنا روبوت في بيتنا روبوت Instagram شيماء سيف ليلى زاهر

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