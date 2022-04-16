صحة الشيوخ : الدولة المصرية تسعى لامتلاك الصدارة بالمنطقة بصناعة الدواء

قال النائب هاني عبد الشهيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، إن افتتاح أول مصنع للصناعات الدوائية لإنتاج المحاليل الطبية الوريدية ومنتجات التعقيم بالسخنة على مساحة 20 ألف مترا، باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه، خطوة هامة لتشجيع الاستثمار بمنطقة قناة السويس، لما يوفره من فرص عمل إضافة الى فتح باب التصدير للأسواق العربية والأفريقية واستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز.



وتابع عبد الشهيد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن المحاليل الوريدية عبارة عن سوائل معقمة، ومصنعة بشكل يسمح بدخولها مباشرة إلى الدم. ولها أنواع عديدة، مشيرا الى ان انشاء هذا المصنع سيعمل على توافرها بشكل كبير لتلبية احتياجات الأسواق المحلية منها.

واستطرد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية عملت على الاهتمام بصناعة الدواء، من خلال زيادة عدد مصانع الأدوية بها في المنطقة، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع، لافتا الى أن السعي حاليا في أن تكون لها الصدارة والمكانة بين دول منطقة الشرق الأوسط في صناعة الأدوية.

