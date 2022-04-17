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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تهنىء مؤيد اللامي لانتخابه نقيبا للعراقيين لدورة جديدة

صدى البلد

هنأت  دعاء النجار ،عضو مجلس نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفى مؤيد اللامى ، بمناسبة تجديد انتخابه نقيبا للصحفيين العراقيين لدورة نقابية جديدة  فى الإنتخابات التى أعلنت نتائجها مساء اليوم . 
 

كما تقدمت "النجار" بأسمى التهانى والتبريكات لمجلس نقابة الصحفيين العراقيين الجديد ، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق فى خدمة الزملاء الصحفيين فى ظل ما يشهده العراق الشقيق من ظروف وتحديات.
 

وكانت نقابة الصحفيين العراقيين قد أعلنت   فوز مؤيد اللامي ،بمنصب نقيب الصحفيين حيث حصل على  1184  صوتا ، وفاز   بمنصب نائب النقيب كل من خالد جاسم محمد ب 740 صوتا ومحمد حنون كريم  ب664  صوتا وفاز بعضوية مجلس النقابة كـــل من حسن العبودي ب 783 صوتا وجبار طـــراد الشمري  632  صوتا، وبان القبطان  517  صوتا وسعد محسن  509 صوتا وصادق فرج 506 أصوات وناظم الربيعي 490  صوتا. 
 

وبمنصب أعضاء مجلس الاحتياط فاز  كل من سناء النقاش وحصلت على 466 صوتا وزهرة الجبوري  453  صوتا وعلاء الحطاب  446  صوتا وفاز بعضوية لجنة المراقبة كل مـــن هادي جلو مرعي 678  صوتا وكاظم تكليف  619  صوتا وهبة حسين قاسم 421  صوتا والاحتياط في عضوية لجنة المراقبة كل من محمد جاسم الساعدي 352 صوتا وزياد طارق حرب  306  أصوات.
 

وفاز بعضوية لجنة الانضباط كل من فراس الحمداني  633 صوتا ورعد المشهداني 437  صوتا وكريم كلش 309  أصوات. فيما فاز أعضاء احتياط في لجنة الانضباط  كل من ثمين الفهد 246  صوتا وسالم تكليف 240  صوتا .

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