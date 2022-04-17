الصحفيين تهنىء مؤيد اللامي لانتخابه نقيبا للعراقيين لدورة جديدة

هنأت دعاء النجار ،عضو مجلس نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفى مؤيد اللامى ، بمناسبة تجديد انتخابه نقيبا للصحفيين العراقيين لدورة نقابية جديدة فى الإنتخابات التى أعلنت نتائجها مساء اليوم .



كما تقدمت "النجار" بأسمى التهانى والتبريكات لمجلس نقابة الصحفيين العراقيين الجديد ، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق فى خدمة الزملاء الصحفيين فى ظل ما يشهده العراق الشقيق من ظروف وتحديات.



وكانت نقابة الصحفيين العراقيين قد أعلنت فوز مؤيد اللامي ،بمنصب نقيب الصحفيين حيث حصل على 1184 صوتا ، وفاز بمنصب نائب النقيب كل من خالد جاسم محمد ب 740 صوتا ومحمد حنون كريم ب664 صوتا وفاز بعضوية مجلس النقابة كـــل من حسن العبودي ب 783 صوتا وجبار طـــراد الشمري 632 صوتا، وبان القبطان 517 صوتا وسعد محسن 509 صوتا وصادق فرج 506 أصوات وناظم الربيعي 490 صوتا.



وبمنصب أعضاء مجلس الاحتياط فاز كل من سناء النقاش وحصلت على 466 صوتا وزهرة الجبوري 453 صوتا وعلاء الحطاب 446 صوتا وفاز بعضوية لجنة المراقبة كل مـــن هادي جلو مرعي 678 صوتا وكاظم تكليف 619 صوتا وهبة حسين قاسم 421 صوتا والاحتياط في عضوية لجنة المراقبة كل من محمد جاسم الساعدي 352 صوتا وزياد طارق حرب 306 أصوات.



وفاز بعضوية لجنة الانضباط كل من فراس الحمداني 633 صوتا ورعد المشهداني 437 صوتا وكريم كلش 309 أصوات. فيما فاز أعضاء احتياط في لجنة الانضباط كل من ثمين الفهد 246 صوتا وسالم تكليف 240 صوتا .