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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رياض عن الاختيار 3: يجسد فترة تاريخية صعبة وخطيرة جدا.. فيديو

محمد رياض
محمد رياض

علق الفنان محمد رياض، على دوره في مسلسل "الاختيار 3"، قائلا: " اعتمدنا في تجسيد أدوارنا في الاختيار على الورق الموجود عندنا، والحقيقة كان فيه حد من المتخصصين معانا ومصاحبنا في كل المشاهد، عشان لو فيه حاجة بره السياق أو حاجة مش مظبوطة، لأن الشخصيات دي لها طبيعة خاصة من حيث الحوار بتاعها ولغة الجسد، فكان معانا حد متخصص علطول وملازمنا طول الوقت".

وأضاف "رياض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: " ما شرفتش بإني أقابل العميد يسري الحقيقي اللي جسدت دوره، وكنا ملتزمين بالحوار تمامًا، وفي الأدوار العادية ممكن نضيف للشخصية شوية حاجات، لكن هنا إحنا ملتزمين تمامًا بالحوار المكتوب".

وأشار "رياض" إلى أهمية هذا العمل الفني، لأنه يجسد "فترة تاريخية صعبة وخطيرة جدًا"، حسب تعبيره، وموضحًا، أن المسلسل يسعى إلى إعلام الناس بالكواليس وحجم الأخطار التي كانت موجودة في تلك الفترة، ومدى سعي أجهزة الدولة المختلفة وعملها على حماية الدولة المصرية من مخاطر لا حصر لها.

 

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