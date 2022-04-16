مدرب نهضة بركان : مباراتنا أمام المصري بمثابة نهائي مبكر للكونفيدرالية

أكد الكونغولي، فلوران إبينجي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، أن مباراة فريقه أمام مضيفه فريق المصري بذهاب ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية ستكون بمثابة النهائي المبكر للبطولة.

وأشاد إبينجي بخبرات فريق المصري الكبيرة والتي يعرفها عن ظهر قلب ، خاصة وأنه سبق له قيادة فريق فيتا كلوب الكونغولي في نصف نهائي البطولة ذاتها قبل نحو أربعة أعوام.

أكد أن نهضة بركان والمصري يعدان بمثابة الكتاب المفتوح لبعضهما البعض خاصة وأن الفريقان سبق لهما أن لعبا معًا أربع مباريات خلال السنوات الأربع الأخيرة.

جاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحفي والذي عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الجيش ببرج العرب والذي أدارته المنسقة الإعلامية للمباراة الكاميرونية شارلوت إيوم.

واقيم منذ قليل بمقر أحد فنادق برج العرب، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين المصري وشقيقه فريق نهضة بركان المغربي .

والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غدا الأحد على ستاد الجيش المصري ببرج العرب.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الشورت الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء.

وسيرتدي حارس المصري اللون البنفسجي، فيما سيرتدي فريق نهضة بركان القميص البرتقالي والشورت الأسود والجوارب البرتقالية وسيرتدي حارسه القميص الأزرق.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الأوغندي، "أوي يوسف سليمان" بحضور المنسق العام للمباراة التنزاني، "باراكا كيزوجوتو" ومراقب الحكام، الكاميروني ايفارست مينكواندي والمنسق الأمني الكاميروني أيضًا، "ندوا كريستيان زي" ، والدكتور هاني الشاهدي مهام المنسق الطبي للمباراة والكاميرونية شارلوت أيوم المنسقة الإعلامية للمباراة.

مثل المصري في المؤتمر محمود جابر، المدير الإداري للفريق والكابتن أحمد منصور إداري شئون اللاعبين والدكتورمجدي الألفي، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.