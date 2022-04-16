عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 49 محضراً للمخالفين خلال حملة على الأسواق في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، من تحرير 49 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع المتعددة في المنافذ المتعددة والأسواق.
 

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورئاسة المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات من تحرير 49محضراً، من بينهم 5 محاضر نقص وزن، ومحضر تصرف في دقيق، و25 محضر مخالفات متنوعة، وضبط لحوم مجمدة غير صالحة، وحررت الحملة محضرا، وتحرير 15 محضرا عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر إشغالات.
 

رفع 2018 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة في كفر الشيخ.. صور

فيها حاجة حلوة.. مشروعات «حياة كريمة» تزدهر في كفر الشيخ| شاهد

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.

محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ ضبط الصحة الرقابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر إبريل بعد 4 أيام

الاختيار 3 الحلقة 15| السيسي يُحرج خيرت الشاطر :" فاكرنا تلامذة"

تتخطى الـ40.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة غدا.. فيديو

موجة شديدة الحرارة .. 7 نصائح للوقاية من الإغماء في الصيام

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

غرق سفينة شحن تجارية محملة بـ750 طنا من الوقود قبالة تونس.. فيديو

موضوعات متعلقة

مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمركز شباب سنهور المدينة بكفر الشيخ .. صور

لضبط المخالفين.. تكثيف الحملات على مواقف السيارات ومحطات الوقود في كفرالشيخ |صور

رفع 2018 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة في كفر الشيخ.. صور

فيها حاجة حلوة.. مشروعات «حياة كريمة» تزدهر في كفر الشيخ| شاهد

إصابة 15 شخصاً في حوادث متفرقة بـ كفر الشيخ

حملات ليلية للنظافة وإصلاح كسر بخط مياه في كفر الشيخ.. صور

تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية بكفر الشيخ

ضبط 10 أطنان فول و7500 لتر سولار تم حجبها في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

اندلاع حريق هائل بمخزن تجاري في إسنا بالأقصر | فيديو وصور

الأمن يكشف حقيقة اصطدام شخص بسيارته شقيقه في الإسكندرية

شريف الدسوقي: قعدت ساعتين ونص أسمع طريقة تقبلي لرِجلي بالطرف الصناعي

اعترف بحصولهم على تمويل..أحمد موسى: مرسي وصف عناصر 6 إبريل بـ العيال

إيهاب جلال يشدد على صعوبة مواجهة بيراميدز لـ مازيمبي بالكونفيدرالية

بالقرب من فيلا عادل إمام.. ٨ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لطبيبة "فيس بوك" المزيفة.. لماذا استخدم نصاب اسم مكة محمد للتغرير بالشباب؟

أروى جودة في حوار لـ "صدى البلد": شخصيتي في بابلو لا تشبهني.. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. وانتظروني بعد رمضان في "حرب نفسية" و"بنات رزق"

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

فيديو

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

تامر حسني الأقرب لشخصيتي وسعاد حسني ملهاش حظ.. حسن يوسف يكشف العديد من الأسرار 

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ