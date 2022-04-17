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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كشري: أنصح موسيماني بالاعتماد على حسام حسن أمام الرجاء في المغرب.. فيديو

صدى البلد

أكد أحمد كشري نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي أضاع فوزا كبيرا  أمام الرجاء المغربي في مباراة الذهاب ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف كشري ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن هناك فجوة كبيرة في خط دفاع النادي الأهلي ومحمد الشناوي حارس مرمي الفريق، مؤكداً أن هدف الرجاء جاء عن طريق خطأ المدافعين.

وتابع كشري، أن الدفع بوليد سليمان في مباراة الرجاء، كان غريبت من قبل موسيماني المدير الفني للفريق، كان يجب الدفع بحسام حسن مهاجم فريق الأهلي نظراً لتعامله مع الكرات الرأسية عكس محمد شريف وتاو.

وأكد كشري، أن حسام حسن لم يحصل على فرصة حتي الأن مع الأهلي، ويجب على موسيماني الدفع باللاعب نظراً لمهاراته الجيدة ولدية حس تهديفي، ويجب الدفع به في مباراة الإياب والتي ستقام في المغرب.


 

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