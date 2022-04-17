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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سيد علي يمازح وزير التعليم: بتعمل إيه في رمضان.. وشوقي: بنشتغل ليل نهار| فيديو

طارق شوقي
طارق شوقي

مازح الإعلامي سيد علي، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قائلا: "بتعمل إيه في شهر رمضان"، ليرد "الدكتور طارق شوقي، قائلا: "بنشتغل أكثر من قبل شهر رمضان".

 

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "داخلين على موسم امتحانات وأمامنا تحضير كبير لامتحانات لأكثر من 25 مليون من أولادنا"، لافتا: "بنشتغل ليل نهار".

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة في مؤتمر صحفي الاسبوع الجاري


أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يعقد  خلال الأسبوع الجاري مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن تفاصيل امتحانات مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة.

كما أكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم خلال هذا المؤتمر ايضا توضيح الضوابط الخاصة بت امتحانات الطلاب المصريين بالخارج والمواعيد المُقررة لهم.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث : كما ستعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا أخر نهاية شهر رمضان المبارك؛ للإعلان عن تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم الجديدة .

وناشد وزير التربية والتعليم جميع اولياء الامور و وسائل الاعلام بأن يحصلوا على أي تفاصيل تتعلق بالوزارة من مصادرها الرسمية فقط ، مشددا على ضرورة عدم الالتفات لأي شائعات أو أخبار مغلوطة يتم تداولها عبر السوشيال ميديا.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه روتين العمل الخاص به زاد في شهر رمضان عن الايام العادية .

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث : "بأشتغل في رمضان اكتر من قبل رمضان لاننا داخلين على موسم الامتحانات"

وأضاف وزير التربية والتعليم : نستعد لعقد امتحانات لـ 25 مليون طالب وطالبة في مدارس جمهورية مصر العربية ، ولهذا نعمل ليلا ونهارا.
 

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