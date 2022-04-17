شريف الدسوقي يكشف تفاصيل بتر قدمه ويتهم شريف زلط في ذلك .. فيديو

قال الفنان شريف الدسوقي، إن جمال العدل أستاذ الأساتذه وإحتواه في خلافه مع المنتج شريف زلط أحد العاملين في شركة العدل جروب ؛ مضيفا أن جمال العدل وقف جانبه عند فوزه بجائزة التمثيل في مهرجان القاهرة السينمائي .

أضاف شريف الدسوقي خلال لقائه في برنامج سابع سما على قناة النهار ؛ أن بوجهة نظرة الفنان بيومي فؤاد لم يظهر سوى ربع طاقته " وهو حكيمدار اللوكيشن " .

أوضح الدسوقي أن الممثل إسلام الجميل معطاء لزملائه وإنسان طيب فوق الوصف وأثناء عمل 100 وش كان أكثر شخص يوزع الإفيهات .

أشار الدسوقي إلى أن زينب غانم بنت أخته وهي ممثلة شاطرة ومتنوعة .