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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لن تصدق.. رجل يحول حافلة متهالكة إلى منزل فخم|صور

حافلة
حافلة

تمكن مهندس بريطاني من تحويل حافلة قديمة متهالكة إلى منزل فخم مكون من غرفتين وريسبشن من أجل العيش فيه مع زوجته.

 

قام مهندس بريطاني يدعى «لوك ويتاكر» عمره 37 عامًا، بتوفير المال حتى يتمكن من شراء منزل للعيش فيه مع زوجته حينما قرر العودة إلى مسقط رأسه في جلوسيسترشاير والعيش مع والديه في مزرعتهم.

 

ولكن على عكس البقية منا ممن ينفقون أموالهم على الإيجار وترهقهم الالتزامات، قرر لوك الذي يعمل كمهندس مناظر طبيعية بناء منزله بنفسه، فلم يكن يعيش في منزل والديه.

 

كان والد لوك قلقًا من انتقال فيروس كورونا من ابنه إلى المنزل، لذلك توصلا والمزارع إلى حل أكثر أمانًا: تحويل حافلة قديمة إلى منزل صغير.

 

عثر الثنائي على أتوبيس BMC Falcon 2001 في ساحة قواطع الحافلات في Hereford واشتراها مقابل 1300 جنيه إسترليني، ثم شرع لوك في تحويلها إلى منزل.

 

أنفق لوك 8.500 جنيه إسترليني على تجريد وإعادة تزيين الأجزاء الداخلية للحافلة بالكامل، وتعلم مهارات الطلاء من اليوتيوب على طول الطريق.

 

بعد أن عاش في الحافلة لمدة شهرين حتى الآن، تمكن لوك من توفير 2000 جنيه إسترليني - حيث عمل بثلاثة أضعاف ما كان بإمكانه توفيره عندما كان يستأجر.

 

تمكن لوك وزوجته من تحويل الحافلة القديمة المتهالكة إلى منزل فخم مكون من غرفة نوم وريسيبشن وصالون صغير يطل على الطبيعة.

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