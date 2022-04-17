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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيع 11 سيارة بمزاد جمارك القاهرة .. تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، عن إقامة مزاد السيارات الخاصة بجمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي ، خلال الفترة الماضية .

 

وأوضحت الإدارة المركزية للمبيعات ، ان المزاد سيقام بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة، وبالفعل اختتمت فعاليات مزاد جمرك القاهرة العلني والذي شمل المزايدة على عدد 30 سيارة ، وجرى في المزاد بيع 11 سيارة بالفعل وصلت قيمتهم الي 2 مليون و820 ألف جنيه.

 

وتبقى لدخول المزاد القادم 18 سيارة أخرى لم يباعوا خلال فعليات المزاد ، واهم الماركات التى تبقت للمزايدة عليها لاحقا ، بي إم دبليو - شيفرولية - أودي - تويوتا - مرسيدس - هيونداي - فولكس - سكودا - كرايسلر - بنتلي - نيسان - سوبارو - فورد - جاجوار - انفينتي - كيا - جيب شيروكي - دايو - دودج - جي إم سي.

 

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي .

 

كما يمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام  العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد .

 

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم  تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها  التجار ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات .

 

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله .

مطار القاهرة الدولي وزارة المالية مرسيدس النادي المصري مطار القاهرة نيسان شيفروليه جيب

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