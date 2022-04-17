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مسابقة تعيين 30 ألف معلم..طارق شوقي: مؤتمر قبل العيد لإعلان أماكن التقديم والامتحانات

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ إن مسابقة تعيين 30 ألف معلم على مستوى الدولة بالكامل بمعنى أن وزارة التربية والتعليم تعمل مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية بإشراف من دولة رئيس الوزراء؛ مضيفا أن الوزارة تقوم بتعينات متعددة في هذه الحالة والتي تتكون من خمس موجات للتعيين في كل موجة 30,000 معلم .

أضاف الدكتور طارق شوقي؛ خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم في برنامج حضرة المواطن؛  أن تعليمات رئيس الجمهورية بتعيين المدرسين في تخصصات معينة في نقاط معينة وليس مجرد تعين ؛ والوزارة تبذل الجهد لتحديد مواطن العجز في التخصصات والمناطق مع أجهزة كثيرة في الدولة بمنتهى الشفافية وبدون محسوبيات .

أوضح  وزير التربية والتعليم ؛ أن قبل نهاية شهر رمضان ستوضح الوزارة أماكن التقديم والإمتحانات والمطلوب في مؤتمر ؛ إنتهاء الحديث عن الثانوية العامة يحتاج لتوافق فكري على جميع الأطراف؛ مضيفا أنه تم عرض فكرة تعدد المحاولات للثانوية بدل المحاولة الوحيدة وتعدد نمازج الإمتحانات وبالتوازي مع تغير شروط القبول في الجامعات .

أشار طارق شوقي إلى أن سيتم الإعلان عن مؤتمر صحفي خلال هذا الأسبوع وسيتم النقاش فيه عن جميع مراحل الثانوية العامة باﻹضافة إلى إمتحانات أبناءنا في الخارج وذكر الضوابط؛ مضيفا أن الوزارة حريصة على أن القرارات تتفق عليها  أجهزة الدولة بالكامل .

السوشيال ميديا

نوه طارق شوقي إلى أن كل ماينشر على السوشيال ميديا عن الثانوية العامة أو مسابقة تعين المعلمين لا أساس له من الصحة والمصدر الوحيد للقرارت هو المؤتمرات التي ستعقدها الوزارة .

 

طارق شوقي وزير التربية والتعليم التعليم جهاز التنظيم والإدارة وزارة المالية رئيس الوزراء السوشيال ميديا

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