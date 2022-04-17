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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لليوم الثالث على التوالي.. شرطة الاحتلال تقتحم الأقصى وتخليه من المصلين

شرطة الاحتلال تقتحم
شرطة الاحتلال تقتحم الأقصى

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية صباح اليوم الأحد، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ساحات المسجد الأقصى لليوم الثالث على التوالي لإجبار المصلين على إخلاء المسجد.

وقالت وسائل إعلام محلية في وقت سابق من صباح الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المصلين عند باب الأسباط وتمنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل البلدة القديمة في القدس أمام المصلين المتجهين إلى المسجد الأقصى باستثناء كبار السن والنساء.

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حيث أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أبواب البلدة القديمة بالقدس وتمنع المصلين "دون سن 40 عاما" من الوصول إلى المسجد الأقصى. نقلا عن شهود عيان.

وأضاف الإعلام الفلسطيني أنه كان هناك انتشار مكثف لشرطة الاحتلال ومضايقات وتدقيق في هويات المصلين على أبواب المسجد الاقصى المبارك وإغلاق بعض مداخل المسجد ومنع بعض المصلين من الدخول لأداء صلاة الفجر.

الاحتلال الأقصى شرطة القدس

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