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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل طرحه في مزاد

شاهد .. دبي تعرض أحد أكبر أحجار الياقوت الطبيعية أمام الجمهور

أحد أكبر أحجار الياقوت
أحد أكبر أحجار الياقوت الطبيعي

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرًا عن عرض  أحد أكبر أحجار الياقوت الطبيعي الخام في العالم للمرة الأولى أمام الجمهور فما القصة ؟

وأفاد التقرير، أن يوم  الجمعة عُرض أحد أكبر أحجار الياقوت الطبيعي الخام في العالم للمرة الأولى أمام الجمهور في أحد فنادق إمارة دبي قبل طرحه في مزاد، وأُطلقت عليه تسمية "برج الحمل".

وقال المدير العام للشركة العارضة SJ Gold and Diamond باتريك بيلاتي، إنّ الحجر البالغ حجمه 8400 قيراط ووزنه 2,8 كيلوغراماً هو "أحد أكبر" أحجار الياقوت الخام المكتشفة على الإطلاق ويمثل واحداً من "أندر أحجار الياقوت" الموجودة في العالم.
 

وأوضح بيلاتي ، أن الحجر عبارة عن "ياقوت خام مصدره تنزانيا ولم يتعرض للحرارة ما يعني أنه لم يُعالج. فهو إذاً طبيعي ولهذا السبب يمثل حجراً ثميناً.

 

وأوضح أنّ "الحجر سيُعرض في مواقع مختلفة في دبي مدى الأيام الثلاثين المقبلة، قبل طرحه للبيع في مزاد".

ويُتوقع أن يصل سعر الحجر ذي اللونين الأخضر والأرجواني الداكن إلى 120 مليون دولار.



وعرضت دار كريستيز للمزادات الشهر الفائت في دبي ماسة بيضاء وُصفت بأنها "الأكبر" من نوعها في تاريخ المزادات.

وأشارت كريستيز، إلى أن الماسة المسماة "ذي روك" ("الصخرة") هي قطعة ضخمة على شكل  تم استخراجها وصقلها في جنوب إفريقيا قبل أكثر من 20 عاماً.
 

وستُنقل الماسة إلى تايبيه ونيويورك ثم إلى جنيف حيث ستُطرح للبيع بسعر يُتوقع أن يصل إلى 30 مليون دولار في مزاد تنظمه دار كريستيز في 11 مايو المقبل.

 

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