مشاهد حصرية لعودة آلاف النازحين الأوكرانيين يومياً إلى كييف

رصدت فضائية " العربية " مشاهد حصرية لعودة ألاف النازحين الأوكرانيين يوميا إلى كييف .

وقال مراسل " العربية " ، إن النازحين محملين أغراضهم في السيارات ، وهناك طوابير طويلة من السيارات العائدة .

تواصل روسيا هجومها العنيف على مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث أمرت القوات الأوكرانية التي لا تزال تدافع عن المدينة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا بالاستسلام بحلول صباح الأحد وفق التوقيت المحلي.

وفي الوقت نفسه تتصاعد الهجمات الروسية في شرق أوكرانيا، فضلا عن أجزاء أخرى في جنوب أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته شبكة "سي إن إن" في تقريرها.

ويرصد هذا التقرير آخر التطورات السياسية والميدانية في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.