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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشباب ينقلب على بايدن .. نتيجة صادمة لاستطلاعات الرأي عن أداء الرئيس الأمريكي

بايدن
بايدن

قال تقرير لشبكة (سي إن إن) الإخبارية، إن هناك ما يشبه انقلاب في الرأي بين فئة الأمريكيين الشباب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأن هذه هي النتيجة الصادمة  لتحليل مركز جالوب لاستطلاعات الرأي الذي أجرى استطلاعاته على مدى فترة ولاية بايدن.
في الأيام الأولى لرئاسة بايدن (من يناير 2021 إلى يونيو 2021) ، وافق 6 من كل 10 أعضاء بالغين من الجيل الأصغر او زد - هم أولئك الذين ولدوا بين عامي 1997 و 2004 - على الوظيفة والأداء الذي كان بايدن يقوم به.
خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى مارس 2022 ، انخفض هذا الرقم إلى 39٪ فقط في المتوسط.

بين جيل الألفية - أولئك الذين ولدوا بين عامي 1981 و 1996 - كان الانهيار صارخًا بالمثل. بلغت نسبة قبول بايدن بين تلك المجموعة 60٪ في أرقام جالوب Gallup المجمعة في النصف الأول من عام 2021 ، مقارنة بـ 41٪ مؤخرًا.
ومن المثير للاهتمام أن فقدان الثقة بين الشباب لم يكن حادًا بين الفئات العمرية الأكبر سنًا. خلال تلك الفترة نفسها ، انخفضت معدلات قبول بايدن بين مواليد عام 1946 و 1964 بمقدار 7 نقاط فقط. بين "التقليديين" - أولئك الذين ولدوا قبل عام 1946 - لم يتغير معدل موافقته.

المثير للاهتمام أن فقدان الثقة بين الشباب لم يكن حادًا بين الفئات العمرية الأكبر سنًا. خلال تلك الفترة نفسها ، انخفضت معدلات قبول بايدن بين مواليد عام 1946 و 1964 بمقدار 7 نقاط فقط. بين "التقليديين" - أولئك الذين ولدوا قبل عام 1946 - لم يتغير معدل موافقته.
 ويظهر بعض التناقض من أن الأمريكيين الأصغر سنًا كانوا أكثر إيجابية تجاه بايدن في بداية رئاسته من الأمريكيين الأكبر سنًا. لذلك كان هناك مجال أكبر للسقوط.
في الوقت نفسه ، من الواضح في استطلاعات أخرى أنه كان هناك انخفاض كبير في الحماس تجاه بايدن بين الأمريكيين الأصغر سنًا.
أظهر استطلاع صدر هذا الأسبوع أن 21% فقط من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا قالوا إنهم يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها الرئيس مع وظيفته، بينما عارض 58% ذلك.

وبغض النظر عن الاسباب وراء تلاشي دعم الشباب لبايدن، فإن ذلك يمثل مشكلة كبيرة للديمقراطيين ، خاصة عندما تفكر في أنه حصل على 60% من أصوات الشباب - هم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا - في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، وفقًا لاستطلاعات الرأي.. لقد كان ، إلى حد بعيد ، أفضل أداء له بين أي فئة عمرية.
وتهدد هذه النسب حظوظ الديمقراطيين في الكونجرس.

 

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