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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة  ، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها على المعمل الجنائي لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية يفيد بورود معلومات سرية بقيام شقيقين عاطلين باتخاذ دائرة مركز شرطة الخانكة، وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبط كلا من "ع م ب" 49 سنة عاطل وشقيقه "ب م ب" عاطل وبحوزتهما 1200 جرام من مخدر الحشيش و100 من مخدر الهيروين، و15 جرام من مخدر الأيس ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، و2 دراجة بخارية وبعض المصوغات الذهبية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى والمصوغات الذهبية حصيلة تجارتهم الأثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والدراجات البخارية لتسهيل تنقلاتهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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