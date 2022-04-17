قناة السويس تتحول لـ خضراء.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله الجهود الأخيرة لهيئة قناة السويس نحو التحول لقناة خضراء تطبق معايير الاستدامة البيئية ومكافحة تلوث المناخ.

وذلك من خلال: تشغيل محطات الإرشاد الـ١٦ بالطاقة المتجددة وتشغيل بعض مرافق الهيئة وأعمدة الإنارة بها بالطاقة الشمسية وتحويل البحرية الخاصة بالهيئة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأيضا من خلال تشجيع عملاء القناة على استخدام وقود صديق للبيئة، فضلًا عن دراسة تقديم حوافز للسفن التي تستخدم الغاز الطبيعي المسال وتطبق معايير السلامة البيئية.