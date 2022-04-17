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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قناة السويس تتحول لـ خضراء.. إنفوجراف

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله الجهود الأخيرة لهيئة قناة السويس نحو التحول لقناة خضراء تطبق معايير الاستدامة البيئية ومكافحة تلوث المناخ.

 وذلك من خلال: تشغيل محطات الإرشاد الـ١٦ بالطاقة المتجددة وتشغيل بعض مرافق الهيئة وأعمدة الإنارة بها بالطاقة الشمسية وتحويل البحرية الخاصة بالهيئة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأيضا من خلال تشجيع عملاء القناة على استخدام وقود صديق للبيئة، فضلًا عن دراسة تقديم حوافز للسفن التي تستخدم الغاز الطبيعي المسال وتطبق معايير السلامة البيئية.

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مجلس الوزراء الوزراء قناة السويس هيئة قناة السويس قناة خضراء

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