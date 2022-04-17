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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سياسي: الروس يتمتعون بالذكاء وسيقومون بوقف إطلاق النار وبدء عملية التفاوض

الجنود الروسية
الجنود الروسية

قال طارق فهمى استاذ العلوم السياسية، إن المصادر الإعلامية الغربية تشير لخسائر للجانب الروسى ولكن الروس على الجانب الآخر حققوا تقدمًا كبيرًا فى الهجوم الأوكرانى ، لافتًا لتوقعاته بتوقف الهجمات العسكرية خلال فترة وجيزة وذلك بعد أن يتم تحديد الأهداف الرئيسية بأكملها للجانب الروسى ويتم التفاوض الروسى الأوكرانى.

وأضاف "فهمى"، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن المفاوضات السابقة بين الجانب الروسى و الأوكرانى كانت استكشافية وحينما سيتم وقف إطلاق النار ستبدأ المفاوضات المباشرة بين الطرفين الروسى  والأوكرانى .


وأشار طارق فهمى، إلى أنه من المقرر وجود وسيط صينى بين الطرفين فى المفاوضات خاصة أن روسيا عرضت خلال هجماتها ضد أوكرانيا استخدامها لأسلحة حديثة ونظرًا لتمتعهم بالذكاء فإنهم سيقومون بإطلاق وقف النار وسيبدأون عملية التفاوض.

طارق فهمي هجمات صدى البلد إطلاق النار استكشاف عملية

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