تشيلسي يواجه كريستال بالاس في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. اليوم

يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره كريستال بالاس، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب ويمبلي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى فريق تشيلسي بقيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، لتحقيق الفوز على كريستال بالاس في مباراة اليوم، والحفاظ على حظوظه في التتويج بلقب هذا الموسم، بعد ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وخسارة بطولة كأس الرابطة الإنجليزي أمام ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية في شهر فبراير الماضي، ووداع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد ريال مدريد، الأسبوع الماضي.

على الجانب الآخر، يطمح فريق كريستال بالاس، في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على تشيلسي، وحجز بطاقة التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي الفائز من مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، مع ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 14 مايو المقبل، على ملعب ويمبلي.

وتأهل فريق ليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس السبت.

يذكر أن فريق ليستر سيتي حامل آخر نسخة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تغلب على تشيلسي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

ويتصدر آرسنال قائمة الأكثر تتويجا بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 لقبا، بينما يحل مانشستر يونايتد وصيفا بـ 12 لقبا، ويتقاسم تشيلسي وتوتنهام المركز الثالث بـ 8 ألقاب لكل فريق، ويأتي ليفربول في المركز الرابع بـ 7 ألقاب.