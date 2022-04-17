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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

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تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 10666 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1814 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13018 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 4261 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1776 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2706 نقطة.
 

البورصة المصرية مؤشرات البورصة مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة المؤشر الرئيسى تراجع المؤشر الرئيسي Finance Real Estate

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