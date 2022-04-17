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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأهلي والرجاء.. لماذا تزيد مخاوف الأهلاوية من مباراة العودة ؟

الأهلي والرجاء
الأهلي والرجاء

رغم تفوق النادي الأهلي على الرجاء المغربي في القاهرة بنتيجة هدفين لهدف، لكن نادي الأهلي ولاعبيه وجماهيره لديهم تخوفات من مباراة العودة أمام الرجاء في مركب محمد الخامس.

موعد مباراة الأهلي والرجاء 

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين على ستاد مركب محمد الخامسن يوم السبت القادم الساعة 12 منتصف الليل، وسط جماهير غفيرة متوقعة لنادي الرجاء.

هدف الرجاء 

وسيحاول فريق الرجاء الضغط على النادي الاهلي مستغلًا عامل الأرض والجمهور من أجل إحراز هدف واحد سيكون كفيلًا بتامين عبوره إلى الدول نصف النهائي.

ونجح الرجاء في إحراز هدف في مباراة القاهرة بعد ثنائية أهلاوية، وكان الهدف بمثابة أمل كبير للرجاوية واختصار لمهمة كبيرة وصعبة كان سيواجهها الرجاء في أرضه وبين جمهوره في الدار البيضاء.

مهمة صعبة 

وبسبب هدف الرجاء في مرمى الفريق وعدم نجاح الأهلي في إحراز هدف ثالث بعد ضياع ضربة جزاء لعمرو السولية زادت مهمة الاهلي تعقيدًا، خاصة مع التخوفات من الضغط المكثف للاعبي الرجاء وخطورة الوصول لمرمى الشناوي بكرة واحدة.

ويميز فريق الرجاء جماهيره الغفيرة التي عادة ما تملا ستاد محمد الخامس، وتلهب حماس لاعبيها وتحفزهم من اجل الفوز، وهو ما يجعل لاعبي الأهلي في مهمة معقدة من اجل الخروج بنتيجة لصالح الأهلاوية.

ماذا يحتاج الاهلي 

ويحتاج الاهلي من أجل الفوز في مجموع المباراتين إلى التعادل السلبي أو أي تعادل إيجابي، حيث سيكون متفوقًا بهدف على الرجاء.

وفي حالة خسارة الاهلي باي نتيجة بفارق هدف واحد أكبر من نتيجة 2 / 1 سيضمن الاهلي الصعود، مثلًا نتيجة 3 / 2، 4 / 3، أو 5 / 4.

أما نفس نتيجة مباراة الذهاب فتذهب بالفريقين لركلات الترجيح، ونتيجة هدف مقابل لا شيء تمنح الرجاء التأهل مباشرة.

 

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