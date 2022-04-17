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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس غدا.. انكسار الموجة الحارة وعودة الأجواء معتدلة

الطقس غدا
الطقس غدا

تشهد حالة الطقس غدا، انكسار الموجة شديدة الحرارة، التي تشهدها البلاد خلال ساعات اليوم الأحد، لتعود الأجواء ما بين الحار والمائل للحرارة على مختلف المحافظات وتعود درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتشهد حالة الطقس غدا، ليلا، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، على مختلف المحافظات، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 17
السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 16
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 23
شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24
جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25

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