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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي ضد الرجاء
الأهلي ضد الرجاء المغربي

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، الجمعة المقبل، على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي:

وتقام مباراة الأهلي والرجاء في تمام العاشرة مساء بتوقيت المغرب “الثانية عشرة صباح السبت بتوقيت القاهرة”  وتذاع عبر شبكة بي إن سبورتس.

الأهلي Vs الرجاء:

وتفوق الأهلي على الرجاء بهدفين مقابل هدف، في لقاء الذهاب، الذي أقيم على استاد السلام، مساء أمس السبت.

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افتتح عمرو السولية التسجيل للأهلي في الدقيقة 13 من ركلة جزاء سددها على يمين حارس الرجاء.

وضاعف حسين الشحات تقدم الأهلي بهدف ثان في الدقيقة 23 من عمر المباراة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

سجل محمد زريدة هدف تقليص الفارق لصالح الرجاء في الدقيقة في الدقيقة 45 من زمن اللقاء.

وأهدر عمرو السولية ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 61، تصدى لها حارس الرجاء أنس الزنيتي.

ويكفي الأهلي التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب لحسم التأهل رسميا إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عقب نهاية لقاء الأمس :" : «مباراة العودة في المغرب ستكون صعبة جدا.. كان بإمكاننا أن نحسم التأهل من هنا في القاهرة،لا أستطيع أن أتحكم في إهدار الفرص ولست ساحرًا لأتوقع من سيهدر ضربة جزاء، ولكن ما أستطيع أن أقوم به هو كيفية وصول الفريق إلى مرمى المنافس وخلق فرص وهو ما قمنا به اليوم».

وأشار المدير الفني لـ الأهلي  إلى أنه المسئول في كل وقت ولا يحمل أي لاعب المسئولية.

وواصل موسيماني حديثه: «هدفنا الأول في المغرب عدم استقبال أهداف ثم الوصول إلى مرمى الرجاء والتسجيل، وعلى الأقل في حالة عدم التسجيل يجب ألا تسكن شباكنا أهداف، ويجب أن ندافع عن هدفنا ورغبتنا في حسم الصعود إلى نصف نهائي البطولة».

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