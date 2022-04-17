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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء: صفحة المساعدة على حجز وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي "مزيفة"

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تدشين صندوق الإسكان الاجتماعي صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بهدف تقديم مساعدات للمواطنين في حجز وحدات سكنية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء.

وًاكد  أنه لا صحة لتدشين الصندوق أي صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأن تلك الصفحات مزيفة، وغير تابعة للصندوق، مُوضحاً أنه يمكن التواصل مع الصندوق بشكل مباشر من خلال قنوات الاتصال الرسمية التابعة له، والمتمثلة في الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيس بوك من خلال الرابط التالي: "http://www.facebook.com/shmffeg"، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق "www.shmff.gov.eg"، مُحذراً المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات الوهمية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مدشني تلك الصفحات.

وفي سياق متصل، يمكن التواصل مباشرةً مع صندوق الإسكان الاجتماعي عن طريق الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: "https://www.youtube.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط "www.twitter.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط . www.instagram.com/shmffeg""، ويمكن أيضاً للمواطن التواصل مع مركز خدمة عملاء الصندوق من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة وهي: (5999 - 5777 - 1188) من أي تليفون محمول، ورقم (090071117) من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصرًا طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، على أن تعود المواعيد إلى طبيعتها من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً بعد نهاية الشهر المبارك، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

الوزراء موقع التواصل الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعى الإسكان الاجتماعي

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