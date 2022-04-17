«مليش دعوة بيه».. عمرو أديب يعلق على فواتير السحور المنتشرة بالسوشيال ميديا

علق الإعلامي عمرو أديب على ظاهرة فواتير السحور الباهظة في الثمن، والتي انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "بلاقي ناس منزلة فواتير لناس اتسحرت بـ 10 آلاف جنيه.. هو حر.. اللي عاوز يتسحر بـ 10 آلاف جنيه كان عارف هو داخل فين وهيدفع كام".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن من يتردد على تلك الأماكن للسحور كان يتردد عليها قبل شهر رمضان، معقبا: "حرام وكتير بس زي ما كل واحد عايز.. جايز يجيبوله الفول بالدهب" .

وتابع "أديب": “ده مش تمن سحور عادي.. ده سحور مفتري وسحور للي عايز يصرف هذا المبلغ، وأرجوكم بلاش الشيء المتطرف أوي”.

