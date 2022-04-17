لم يتوقف بكاؤه.. قلبي اطمأن يوفر منزلا ومبلغا ماليا لشاب يرغب في الزواج

قدم برنامج "قلبي اطمأن" حلقة جديدة من الموسم الخامس بعنوان "تجربتنا فى العمل الخيرى".



وذهب غيث، مقدم برنامج قلبى اطمأن، "إلى أحد المواطنين بالعراق والذى يعمل حارسا بالمستشفى والذى يعانى من ضيق ذات اليد ويرغب فى الزواج ولكنه لا يملك أموالا، ومنحه " غيث " هدية مالية لشراء منزل ليتزوج فيه ويستقبل الشاب الأمر بالبكاء المتواصل الممزوج بالفرحة.

جدير بالذكر أن برنامج "قلبي اطمأن" يعرض خلال شهر رمضان، ويتيح للمشاهد الفرصة لعيش تجربة اجتماعية مع "غيث"، الشاب الذي يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أشخاص ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل، ويمكنهم من التغلب على مشقات الحياة.