8/ 2 الأبرز.. هزائم برشلونة الثقيلة في بطولات أوروبا

ودع فريق برشلونة الإسباني منافسات الدوري الأوروبي اليورباليج بعد الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة الإياب التي أقيمت فى الكامب نو.

الفريق الكتالوني تعرض إلى خمس هزائم ثقيلة على مدار مشواره فى البطولات الأوروبية.

“صدى البلد” يستعرض هزائم فريق برشلونة الإسباني الثقيلة في بطولات أوروبا:

2017/2018: هزيمة كبيرة أمام فريق روما 3-0

2018/2019: هزيمة ثقيلة أمام ليفربول 4-0

2019/2020: هزيمة مذلة أمام بايرن ميونخ الألماني 8-2

2020/2021: هزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 4-1

2021/2022: هزيمة على أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 3-2

يذكر أن صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن فريق برشلونة الإسباني فقد فرصة الحصول على 2.5 مليون يورو، في حالة فوزه وتأهله إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

فوز برشلونة على آينتراخت فرانكفورت الألماني كان سيدر عليه الأموال، وكانت الإدارة تتطلع إلى الوصول إلى النهائي من أجل حصد الملايين، من عوائد الاتحاد الأوروبي.

الوصول إلى النهائي فى الدورى الأوروبى كان سيؤمن لإدارة الفريق الكتالوني 4.6 مليون.

كما كان فوز الفريق الكتالوني بالبطولة سوف يقوده إلى مباراة السوبر الأوروبي ويمنح النادي 3.5 مليون يورو أخرى.