أوكرانيا تطلب من مجموعة السبع دعما ماليا بقيمة 50 مليار دولار

أعلن المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، أوليه أوستينكو، اليوم الأحد، أن أوكرانيا طلبت دعما ماليا من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بقيمة 50 مليار دولار.

وأوضح أوستينكو في تصريحات للتلفزيون الأوكراني، أن بلاده طلبت دعما ماليا بقيمة 50 مليار دولار من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى كما تبحث أيضا إصدار سندات بعائد صفر بالمئة للمساعدة على تغطية عجز في الميزانية مرتبط بالحرب على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف أوستينكو أن تلك الخيارات محل نقاش جدي.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق اليوم، تقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى أوكرانيا، بقيمة 50 مليون يورو، تزامنا مع استمرار الحرب مع روسيا.

وتواصل الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، من أجل عرقلة العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك، بينما حذرت روسيا مرارا من أن مواصلة الغرب تقديم الأسلحة إلى كييف، يؤجج النزاع بدلا من إنهائه.

هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد.