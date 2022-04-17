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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تطلب من مجموعة السبع دعما ماليا بقيمة 50 مليار دولار

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، أوليه أوستينكو، اليوم الأحد، أن أوكرانيا طلبت دعما ماليا من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بقيمة 50 مليار دولار.

وأوضح أوستينكو في تصريحات للتلفزيون الأوكراني، أن بلاده طلبت دعما ماليا بقيمة 50 مليار دولار من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى كما تبحث أيضا إصدار سندات بعائد صفر بالمئة للمساعدة على تغطية عجز في الميزانية مرتبط بالحرب على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف أوستينكو أن تلك الخيارات محل نقاش جدي.

الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 50 مليون يورو

جدل في ألمانيا حول إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق اليوم، تقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى أوكرانيا، بقيمة 50 مليون يورو، تزامنا مع استمرار الحرب مع روسيا.

وتواصل الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، من أجل عرقلة العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك، بينما حذرت روسيا مرارا من أن مواصلة الغرب تقديم الأسلحة إلى كييف، يؤجج النزاع بدلا من إنهائه.

هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد.

 

المستشار الإقتصادى أوكرانيا مجموعة السبع روسيا

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