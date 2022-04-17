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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الأقدم .. جوارديولا يطارد يورجن كلوب فى تحطيم الأرقام القياسية

صدى البلد

يعتبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول والاسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الثنائي الأكثر تنافسا في العالم خلال الفترة الماضية.

وينافس الثنائى على صدارة ترتيب جدول الدورى الانجليزى من أجل حصد لقب البريميرليج.

وبعد إقالة شون دايتش من تدريب فريق بيرنلي الانجليزي مؤخرا، أصبح الألماني يورجن كلوب المدرب الأقدم في الدوري الإنجليزي.

الألماني يورجن كلوب يتولى تدريب ليفربول منذ 8 أكتوبر عام 2015 فيما يطارده جوارديولا حيث يأتي فى المركز الثاني لاسيما وأنه يتولى تدريب مانشستر سيتي منذ 1 يوليو 2016.

وحقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا على نظيره فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وافتتح الفرنسي ابراهيما كوناتيه التسجيل برأسية قوية فى شباك مانشستر سيتي محرزا الهدف الأول فيما أحرز السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني والثالث.

الفرنسي كوناتيه مدافع ليفربول الإنجليزي اخر ثلاث مباريات سجل 3 اهداف منذ قدومه إلى صفوف الريدز.

واحرز الفرنسي كوناتيه هدفين فى شباك بنفيكا البرتغالي وهدف فى مرمى مانشستر سيتي وجاءت الثلاثة أهداف جميعها بالرأس.

وحجز نادي ليفربول مقعده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه اليوم السبت على مانشستر سيتي 3-2، في مباراة احتضنها ملعب "ويمبلي" في لندن.

وتناوب على تسجيل ثلاثية ليفربول، إبراهيما كوناتي في الدقيقة 8، وساديو ماني (ثنائية)، في الدقيقتين 17 و45، بينما أحرز جاك غراليش، وبرنارد سيلفا هدفي "السيتي"، في الدقيقتين 47، و90.

وسينتظر ليفربول في المباراة النهائية الفائز من كريستال بالاس وتشيلسي في مباراة نصف النهائي الثانية.

وقرر بيب غوارديولا مدرب سيتي إراحة مجموعة من الأساسيين منهم الحارس إيدرسون، وظهر الفريق بشكل متواضع أمام التشكيلة الأساسية لفريق المدرب يورجن كلوب والذي تقدم 3-صفر مع الوصول للاستراحة.

وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يخسر فيها سيتي في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ولا يزال ليفربول يملك فرصة لحصد أربعة ألقاب هذا الموسم، حيث أحرز لقب كأس رابطة الأندية المحترفة، وبلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، ويبقى داخل دائرة المنافسة على لقب الدوري الممتاز ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن سيتي المتصدر.

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