سكان قرية تفهنا العزب يشكون من تسليم مقاول الصرف الصحي المشروع غير مطابق للمواصفات

أرسل القارئ محمد محمود مرسي وهدان شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من مقاول الصرف الصحي الذي سلم المشروع غير مطابق للمواصفات وتسبب في غرق البيوت بمياه الصرف الصحي.

وقال وهدان في شكواه نعاني نحن سكان قريه تفهنا العزب مركز زفتي من تسليم مقاول الصرف الصحي بيارات غير مطابقة للمواصفات كان يجب أن يتم إنشاء قعدة خرسانة علي الارض وبعدها يتم إنشاء البيارة ٩٠ سم ولكن تم تنفيذ البيارة علي الارض الترابية ومياه الصرف الصحي ترتفع في الارض وفي البيوت عندما تزيد مياه الصرف بالبيارة بالإضافة إلى وجود اماكن تنتشر بهامياه الصوف الصحي علما بأن أصحاب هذه البيوت لم يسكونوا بها حتى الآن

وأضاف كما يوجد بعض الشوارع العمومية قام المقاول بمحاسبة مجلس المدينة على تركيب المواسير بها ولكن قام بتركيب ماسورة طولها مترين علي اول البيارة وتركها تضرب من تحت الارض في البيوت.

َطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم تلفون ٠١١٢٥٦٥٦٥٣٤.

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