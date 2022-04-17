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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان قرية تفهنا العزب يشكون من تسليم مقاول الصرف الصحي المشروع غير مطابق للمواصفات

صدى البلد

أرسل القارئ محمد محمود مرسي وهدان شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من مقاول الصرف الصحي الذي سلم المشروع غير مطابق للمواصفات وتسبب في غرق البيوت بمياه الصرف الصحي.

وقال وهدان في شكواه نعاني نحن سكان قريه تفهنا العزب مركز زفتي   من تسليم مقاول الصرف الصحي بيارات غير مطابقة للمواصفات كان يجب أن يتم إنشاء قعدة خرسانة علي الارض وبعدها يتم إنشاء البيارة ٩٠ سم  ولكن تم تنفيذ البيارة علي الارض الترابية ومياه الصرف الصحي  ترتفع في الارض وفي البيوت عندما  تزيد مياه الصرف بالبيارة بالإضافة إلى وجود اماكن تنتشر بهامياه الصوف الصحي علما بأن أصحاب هذه البيوت لم يسكونوا بها حتى الآن

وأضاف كما يوجد بعض الشوارع العمومية قام المقاول بمحاسبة مجلس المدينة على تركيب المواسير بها ولكن قام بتركيب ماسورة طولها مترين علي اول البيارة  وتركها تضرب من تحت الارض في البيوت.

َطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم تلفون ٠١١٢٥٦٥٦٥٣٤.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بعة شكاوي المواطنين تلقي شكاوي المواطنين تفعيل شكاوي رصد شكاوى المواطنين

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