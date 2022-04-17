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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوداع.. طالبة الأداب تفارق الحياة بعد تناول الإفطار بحضور خطيبها..والأهالي: أدعو لها

الطالبة المتوفاة
الطالبة المتوفاة

تحولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية الي سرادق عزاء لتقديم واجب العزاء في وفاة الطالبة دينا علاء عبدالعزيز، الطالبة في الفرقة الثالثة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق، صاحبة الـ 21 عاما والتي توفيت عقب إفطار يوم الجمعة الماضي.

 

البداية كانت عندما تناولت الطالبة وأسرتها الإفطار عقب أذان المغرب في حضور خطيبها وسط حالة من الفرحة والسعادة وتبادل الأحاديث ثم فوجئ الجميع بإغماء الطالبة وفي البداية إعتقدو أن النعاس غلبها وعندما حاولت والدتها أن توقظها كانت الطامة الكبري أن ابنتها فاقدة للوعي.

 

 تم نقل الطالبة الي مستشفي بلبيس لمحاولة إسعافها ولكن كانت إرادة الله فوق كل شئ ولفظت أنفاسها الأخيرة وتم تشييع جثمانها الي مثواة الأخير في مقابر أسرتها بعزبة عيسي التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس وسط حالة من الحزن الشديد.

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وعبرت العديد من زميلات وصديقات الفقيدة عن حزنهم لفراقها وتحولات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة الي منصة لتقديم واجب العزاء وأكدت إحداهن أن الفقيدة كانت لا تعاني من أي أمراض ولكنها إرادة الله مطالبة الجميع بالدعاء لها.

 

وأشارت أخري إلى أن الفقيدة كانت من المقرر لها ان تقوم برحلة الي مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال وتقوم بتقديم التبرعات للمستشفي بحضور عدد من الزميلات ولكن شاء القدر أن ترحل في شهر رمضان وسط حالة من الحزن الشديد.

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الشرقية مستشفى 57357 التواصل الاجتماعي جامعة الزقازيق مدينة بلبيس مواقع التواصل الاجتماعي

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