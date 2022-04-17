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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللاعب العراقي بسام شاكر: منتخب مصر محظوظ بتولي ايهاب جلال القيادة

بسام شاكر لاعب منتخب
بسام شاكر لاعب منتخب العراق

أكد لاعب المنتخب العراقي ونادي  الشرطة العراقي بسام شاكر أن المنتخب المصري لكرة القدم محظوظ بتولي الكابتن ايهاب جلال قيادة المنتخب، خاصة أن مصر نجحت بالفعل مع المدير الوطني وحققت إنجازات خيالية كانت حديث العالم مع الكابتن حسن شحاتة بحصوله علي ثلاثة بطولات أمم أفريقية علي التوالي .

وأضاف بسام شاكر أن المنتخبين المصري والعراقي يتشابهان حاليا في إدارة كلا منها بواسطة مدرب وطني فالمنتخب العراقي يديره عبدالغني شهدة والجميع رأي المستوي الذي ظهر به منتخبنا في التصفيات الأخيرة المؤهلة لكرة القدم من ناحية الكرة الهجومية والروح والفعالية في الملعب ولكن الحظ لم يحالف المنتخب العراقي مثلما حدث مع المنتخب المصري في التصفيات الأخيرة.

واختتم لاعب المنتخب العراقي، حديثه قائلا: "ايهاب جلال معروف عنه إدارة المباريات بشكل جيد واتابعه عن كثب فهو مدرب نجح مع نادي المقاصة وجعل شكل بيراميدز مختلف هذا الموسم، وسنحت له الفرصة لتولي مجموعة من اللاعبين الكبار مثل محمد صلاح والنني وتريزيجيه ومصطفي محمد ومرشوش وغيرهم من اللاعبين الأكفاء وأتوقع تحقيق منتخب مصر الكثير من البطولات مع المدرب الوطني ايهاب جلال.

بسام شاكر المنتخب العراقي مصر إيهاب جلال محمد صلاح حسن شحاته

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