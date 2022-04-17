لا تفكر في الزواج.. بلقيس تكشف مواصفات عريسها المستقبلي

كشفت المغنية الإماراتية بلقيس عن طبيعة علاقتها مع زوجها السابق، رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف أثناء استضافتها في برنامج "مراحل" مع علي العلياني.

وقالت بلقيس إنها حاليا على علاقة طيبة مع زوجها السابق، وهما في مرحلة سلام نفسي مع بعضهما ومع أنفسهما من أجل ابنهما الوحيد.

وأوضحت بلقيس أن الانفصال جاء بعد عام من الزواج كان مليئا بالتوتر ولحظات الزعل، التي حرصنا على عدم إظهارها للعلن.

وأكدت بلقيس، أن علاقتها بلاعب الكرة "نايف هزازي" زواج سابق، لأنهما عقدا قرانهما فقط ولم يجمعهما بيتا واحد، مشيرا إلى أن الأضواء سببت كثيرا من التوتر وكانت سببا رئيسيا لإنهاء العلاقة مبكرا.

وعن مواصفات عريسها المستقبلي، قالت بلقيس إنها لا تفكر في الزواج، ولكن حال حدوث الأمر تريده أن يكون مستقل ماديا وسندا كبيرا وداعما ومتفهما ومتقبلا لشهرتها، ولا يكون عنده حب السيطرة.

فستان بلقيس

على جانب أخر حرصت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.

تألقت بلقيس فتحي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة يشبه العباءة واتسم التصميم باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن أناقتها.

حمل فستان بلقيس توقيع دار الأزياء Semsem ، وقد بلغ سعر التصميم 1895 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 36 ألف جنيه مصري.

تزينت بلقيس بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بلقيس فتحي على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.