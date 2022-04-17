تخريج 70 شركة ناشئة بحاضنتي تنمية وتطوير للأعمال الزراعية

بالصعيد والوادي الجديد

احتفلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخريج 70 شركة زراعية ناشئة بحاضنتي تنمية وتطوير للأعمال الزراعية بالصعيد والوادي الجديد واللتان تنفذهما أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

حضر الحفل الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، واللواء ا.ح شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد والسيد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.



يأتي مشروع «تنمية وتطوير» الذى تنفذه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بدعم من برنامج الشراكة الدنماركية العربية من خلال بنك التنمية الافريقي؛ لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الأبتكار في صعيد مصر والوادي الجديد، وتعتبر حاضنة الأعمال الزراعية أحد برامجه الهامة الموجهة لتشجيع الأبتكار ودعم الشركات الناشئة في النطاق الجغرافي لمحافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، بالإضافة إلي الحاضنة المقامة بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة، أهمية تخريج 70 شركة زراعية ناشئة بحاضنتي تنمية وتطوير للأعمال الزراعية بالصعيد والوادي الجديد لافتا انه تتيح المجال لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها، مؤكدا أنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم التنسيق بين الجهات المعنية للاستفادة القصوي بالمشروعات .

وقال إن المشروع يهدف إلي دعم العديد من القطاعات الإقتصادية الهامة، كالتقنيات النظيفة والخضراء والصناعات الإبداعية، والقطاع الزراعي، وقطاعات أخري، بهدف تشجيع شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة علي تطوير ونمو أعمالهم.

وأضاف عميد كلية الزراعة أن الحاضنــات أتبتث في العالم أهميــة دورها الحيوي في حماية المشاريع الجديدة من الفشل ومساعدتها على الانطلاق على أسس صحيحة من خلال توفير الدعم الفني والخبرة وتهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والشباب المبدعين وتقديم الدعم اللازم لهم في تأسيس مشاريعهم المبتكرة.

وأكد أنه يتم احتضان المشاريع المبتكرة داخل مقر الحاضنة و يتم خلالها دعم صاحب المشروع من خلال عدة مراحل حسب الحاجة، مثل كتابة مخطط الأعمال وتطوير فكرة المشروع وتكوين فريق العمل وتقديم تدريب متخصص والمساعدة في تسويق المنتج لتخرج بعد ذلك المشروع ويعمل ككيان اقتصادي مستقل، جاهز للاندماج في سوق العمل.

من جانبه أكد الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة أنه يأمل في احتضان أكثر لشركات ناشئة من مختلف برامج المشروع .