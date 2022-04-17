عبد الله جمعة يؤدي تدريبات تأهيلية بمران الزمالك اليوم استعدادا للاتحاد السكندري

واصل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيله.

وخاض "جمعة" وحدة تدريبية في صالة الجيمانزيوم وفقا للبرنامج المخصص له من الجهاز الطبي والفني للفريق بعد تعرضه للإصابة بكدمة في الركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري بعد غد، الثلاثاء، في الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا الإثنين على أن يخوض تدريبه الأخير على ملعب فندق الإقامة.