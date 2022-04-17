مران الزمالك.. فيريرا يعقد جلسة مع إمام عاشور

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع إمام عاشور، خلال المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة منح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعب فيما يتعلق بالتسليم والتسلم والضغط على المنافس من أجل تنفيذها خلال المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا الإثنين على أن يخوض تدريبه الأخير على ملعب فندق الإقامة.