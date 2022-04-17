الزمالك يطلق اسم الفريق كامل الوزير على أحد حمامات السباحة

أطلق مجلس إدارة نادي الزمالك ، اسم الفريق كامل الوزير، على أحد حمامات السباحة بمقر النادي ، تكريما له .

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك ، علي إطلاق أسماء نجوم الزمالك ، على حدائق وصالات وحمامات السباحة بمقر النادي تكريما لهم ، ولمجهودهم لنادي الزمالك.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع سيد نيمار لاعب الأبيض في ختام مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وحرص فيريرا على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية لتنفيذها فى المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا الإثنين على أن يخوض تدريبه الأخير على ملعب فندق الإقامة.