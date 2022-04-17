أشرف صبحي ومصيلحي والأزهري أبرز حضور حفل إفطار الأهلي

أقام النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حفل إفطار جماعي بمقر النادي بالجزيرة .

وحضر حفل الإفطار كلا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري والشيخ أسامه الأزهري .

وشهد الحفل تكريما خاصا من النادي الأهلي لجماهيره الوفية التي ساندت ناديها على مدار 115 عاماً وكانت الشريك الشرعي في كل البطولات والانتصارات.

وقامت إدارة النادي بتصميم درع خاص لأهدائه للجماهير على أن يتم وضعه في دولاب البطولات تعبيراً وتقديراً لدور هذه الجماهير العظيمة ولمساندتها لناديها، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها نادٍ بتكريم جماهيره .