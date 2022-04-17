عودة للإنتصارات.. فوز قاتل لـ أتلتيتكو مدريد على إسبانيول 2-1

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني، عقب فوزه في الوقت القاتل 2 - 1 على ضيفه إسبانيول، اليوم الأحد، في الجولة 32 للمسابقة

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد، الذي تلقى خسارة مباغتة من ريال مايوركا في المرحلة الماضية، إلى 60 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز 11.

وبادر أتلتيكو مدريد بالتسجيل عن طريق يانيك كاراسكو في الدقيقة 52، قبل أن يلعب فريق العاصمة الإسبانية بعشرة لاعبين في الدقيقة 72، عقب طرد جيفري كوندوجبيا لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل إسبانيول النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز راؤول دي توماس هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 74.

وبينما يتأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، خطف أتلتيكو مدريد النقاط الثلاث في الوقت القاتل، عقب تسجيل كاراسكو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

