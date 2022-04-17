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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود الخطيب يشكر جماهير الأهلي علي الدعم والمساندة طوال 115عاما

الأهلي
الأهلي

أعرب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته بحضور حفل الإفطار الجماعي الذي أقيم اليوم بمقر النادي بالجزيرة . 

ووعد محمود الخطيب جماهير النادي الأهلي بمزيد من الإنجازات بعد مرور 115 عام علي إنشاء النادي الأهلي .  

وأقام النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حفل إفطار جماعي بمقر النادي بالجزيرة .

وحضر حفل الإفطار كلا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري والشيخ أسامه الأزهري .

وشهد الحفل تكريما خاصا من النادي الأهلي لجماهيره الوفية التي ساندت ناديها على مدار 115 عاماً وكانت الشريك الشرعي في كل البطولات والانتصارات.

وقامت إدارة النادي بتصميم درع خاص لأهدائه للجماهير على أن يتم وضعه في دولاب البطولات تعبيراً وتقديراً لدور هذه الجماهير العظيمة ولمساندتها لناديها، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها نادٍ بتكريم جماهيره .

النادي الأهلي الأهلى الخطيب

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