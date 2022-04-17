برلماني يشيد بفوز الشركات الصغيرة بـ73% من التعاقدات الحكومية

قال النائب محمد نشات العمده، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وأمين مستقبل وطن بالمنيا، إن نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية وبشكل ملحوظ وصل إلى نحو 9% ، يعود بالدرجة الأولى إلى رؤية سياسية واستراتيجية واضحة من القيادة السياسية، ترتكز على تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات وتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم الحوافز المختلفة.

ونوه نشأت، في تصريحات له اليوم، بما أكده وزير المالية محمد معيط، على استمرار الحكومة في تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز قدراتها الإنتاجية، وذلك من خلال حوافز ضريبية وغير ضريبية، وتيسيرات أخرى تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوي، انطلاقا من رؤية تنشد ترسيخ النمو الاقتصادي وتعزز مكانة مصر اقتصاديًا على المستوى العربي والإقليمي.

ولفت عضو صناعة البرلمان، إلى أن فوز الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، بنحو 73% من التعاقدات الحكومية، يؤكد استراتيجية الدولة نحو تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في تلبية احتياجات الجهات الحكومية، وتهيئة المناخ الملائم لعملها وبما تضمه تحت مظلتها من مئات الآلاف من العمال، وتأكيد واضح من جانب الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص.

واختتم نائب الصعيد، بالتأكيد على أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثال بارز على تعزيز دور القطاع الخاص في المنافسة الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة.