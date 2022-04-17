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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

صدى البلد

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش ببرج العرب. 


وتضم القائمة كلا من :
حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد – السيد عطية.
خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.


 خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور- محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم  "أوباما" - إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا"-  أيمن حفني - رزاق سيسيه - سيد عبد الله"نيمار"- سيف جعفر - أحمد سيد " زيزو "

 
خط الهجوم: عمر السعيد  - سيف الدين الجزيري.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا الاثنين بالإسكندرية على أن يخوض تدريبه الأخير على ملعب فندق الإقامة.

الدوري المصري الزمالك شيكابالا الاتحاد السكندري نادي الزمالك طارق حامد

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