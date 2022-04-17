كشف محمد النني نجم أرسنال ومنتخب مصر، عن طقوسه في رمضان بعد أذان المغرب.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عدد من الصور وهو يقرأ القرآن الكريم.

وعلق النني: "وقت ثمين بصحبة القرآن الكريم".

وخسر فريق أرسنال من ساوثهامبتون، بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف المباراة الوحيد، جاء عن طريق يان بيدناريك في الدقيقة 44، ليمنح فريقه نقاط الانتصار.

ولم يشارك المحترف المصري محمد النني مع أرسنال في مباراة اليوم، حيث جلس على مقاعد البدلاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ساوثهامبتون للنقطة 39 في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 54 نقطة في المركز السادس.

وفي نفس الجولة، فاز فريق برينتفورد على واتفورد بهدفين مقابل هدف.