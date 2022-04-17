انفوجراف ..66% من مواطنين مصر والإمارات والسعودية لديهم توازنًا بين العمل والحياة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول توازنًا المواطنين في ثلاث دول بين العمل والحياة.



واوضح المركز ان مؤسسة "برايس وتر هاوس كوبرز" أجرت استطلاعها الأخير لرأي المستهلكين، وذلك على عينة من المبحوثين في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقد تبين من النتائج أن ثلثا المشاركين في الاستطلاع على مستوى المنطقة (66%) قد وافقوا على الرأي القائل بأن لديهم توازنًا جيدًا بين العمل والحياة، وذلك مقارنة بنسبة 60% على مستوى العالم.