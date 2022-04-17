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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود عبد المغني ضيف ياسمين عز الليلة

ياسمين عز
ياسمين عز

يستضيف برنامج "كلام الناس في رمضان" مع ياسمين عز "الليلة" على "MBC مصر" النجم محمود عبد المُغني، في حوار شيق وغير تقليدي يتحدث فيه عبد المغني عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرته.

ويتوقف البرنامج عند بعض المواقف التي غيرت من شخصيته وأضافت له، ويتحدث عن طقوسه خلال شهر رمضان المبارك، وعن خططه وأحلامه ومشاريعه المُستقبلية.

 

ونشر الفنان محمود عبد المغني مؤخرا صورة له من داخل المطبخ وهو يساعد في عمل الطعام.
 

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وكتب محمود عبد المغني، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “مين قال ان الراجل دوره ياكل وبس ، زي ما انت صايم و تعبان هي صايمة و تعبانة اضعاف ، عمر مساعدتك ليها ما هتقلل رجولتك بالعكس ده ربنا قال وجعلنا بينهم مودة ورحمة”.

 

 شهد مسلسل وجوه الحلقة 13 تطورا جديدا في الأحداث، حيث تذهب سلمى أو حنان مطاوع إلى شقيقتها من أجل أن تثبت لها أنها كانت مظلومة ولم تخن زوجها سليم، وأن كل ما حدث مجرد خدعة شارك فيها زوجها سيلم أو عابد عناني ومروان أو محمود عبد المغنى.

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