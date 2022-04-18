مشهد إجرامي بفلوريدا.. ثلاثة أشخاص يحملون جثة قتيل داخل منزل| فيديو

تبحث شرطة ولاية فلوريدا عن ثلاثة رجال تم تصويرهم عبر كاميرا منزلية وهم يدخلون منزلاً بمسدس، ثم يحملون جثة خارج المنزل.

ووفقاً لصحفة "ديلي ميل"، كان الضحية كزافييه أنطونيو جونسون ، 29 عامًا ، من سانت بطرسبرج ، استأجر منزلاً في 8 أبريل في دافنبورت ، على بعد 85 ميلًا شرق مسقط رأسه.

وبحسب نواب مقاطعة بولك ، كان جونسون ورفاقه يبيعون الماريجوانا في منزل ، الواقع في طريق مسدود تصطف على جانبيه الأشجار في بلدة صغيرة بوسط فلوريدا ، والتي تضم 9000 نسمة فقط.

وأوضحت الصحيفة أن في 13 أبريل ، حوالي الساعة 8:30 مساءً ، دخل ثلاثة رجال مجهولين المنزل، أحدهم يحمل مسدسًا، وأطلقوا النار على صاحب المنزل، ثم التقطت الكاميرا المراقبة المنزلية الرجال الثلاثة وهم يحملون جثة جونسون خارج المنزل.

فيما نشروا مقطع فيديو لرجال يغادرون المنزل وهم يحملون الجثة ، في مشهد إجرامي مرعبي.

فيما دون مسؤولو الولاية الأمريكية على فيسبوك: "إليكم صور الرجال الثلاثة المجهولين الذين نود التعرف عليهم والتحدث معهم فيما يتعلق بقتل كزافييه جونسون البالغ من العمر 29 عامًا''.