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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حكاية عمرها 120 سنة| رحلة عائلة فيليب في صناعة نسيج نقادة.. فيديو

عائلة فيليب
عائلة فيليب

عرضت برنامج "باب رزق" على قناة "دي إم سي" تقرير عن شخص يدعي فيليب سمير وحكاية صناعة نسيج نقادة، وعائلته تعمل في هذه الصناعة من 120سنة .

قال فيليب سمير، إن القماش الذي يعمل به يسمي نقادة وكان يسمي في البداية دمور، لافتا إلى أنه عام 1950 الحالة الاقتصادية جعلت سكان نقادة يسافرون إلي السودان وهناك رأوا قماش يسمي "الفركة "وأرسلوه إلي مصر لصناعته وإرساله مرة أخري إلي السودان.

وأوضح فيليب، أن الفركة تم صناعتها في قرية نقادة وكان منها 4 آلاف نول "حفرة" تعمل علي صناعة نسيج نقادة الذي يستخدم في الملابس العربية، مؤكدا أنه ورث هذه الصناعة عن والده.

 

الحالة الاقتصادية الملابس الاقتصاد السودان الصناعة مصر العرب فيليب

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